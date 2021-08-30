Путин поздравил тренера сборной России по пляжному футболу с победой на ЧМ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин поздравил главного тренера сборной России по пляжному футболу Михаила Лихачева с победой команды на чемпионате мира, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что вчера наши футболисты по пляжному футболу стали чемпионами мира в третий раз, молодцы. Путин вчера по телефону в лице тренера Михаила Лихачева поздравил всех ребят, он звонил тренеру, говорил с ним", – приводит ТАСС слова Пескова.

Также на сайте Кремля опубликовано поздравление российской команде.

"От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами", – говорится в сообщении.

Сборная России одержала победу над командой Японии в финале чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Среди россиян отличились Федор Земсков, открывший счет на 4-й минуте матча, а также Юрий Крашенинников (13-я и 34-я минуты), Андрей Новиков (15-я минута) и Артур Папоротный (19-я минута), у японцев – Такуя Акагума, забивший голы на 13-й и 17-й минутах матча, один их которых с пенальти.

Для российской сборной это уже третья победа в первенстве. В 2011 году команда в финальном матче обыграла бразильцев, а в 2013 году – испанцев.