Минцифры предложило принципы работы единого магазина приложений RuStore

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Минцифры РФ представило основные принципы функционирования программы RuStore на мобильных телефонах, сообщается на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, к основным принципам отнесли принцип открытости и доступности единого магазина приложений, принцип достоверности информации, размещаемой в едином магазине приложений, принцип добросовестного и правомерного использования единого магазина приложений, принцип обеспечения защиты информации и принцип равенства правообладателей приложений.

Как уточняется, при размещении на RuStore своей программы владелец должен указать достоверные сведения о себе.

В случае принятия приказ вступит в силу 1 сентября 2022 года.

В конце апреля Михаил Мишустин поручил разработать российский магазин приложений. Контролировать его разработку поручили Минцифры РФ. Магазин должен стать альтернативой иностранным платформам AppStore и Google Play.

В мае бета-версия российского магазина приложений RuStore от VK и Минцифры стала доступна для пользователей гаджетов на Android. Свыше 100 приложений стали доступны, среди них – приложения мобильных операторов, сервисы "Яндекса", VK, Сбера, госуслуг, а также игры и маркетплейсы.

