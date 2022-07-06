Аналитик оценил закон о предустановке российского магазина приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские магазины приложений ориентированы только на отечественный софт, позиции которых расширить нельзя из-за прекращения работы западных разработчиков с Россией, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Об этом сообщает радио КП.

Комментируя информацию о принятии Госдумой закона о предустановке российского магазина приложений на гаджеты, эксперт отметил, что это является выстрелом себе в ноги в условиях параллельного импорта – в Россию продолжат привозить смартфоны на Android и iOS.

"Мы принимаем закон в пользу магазина приложений от "ВКонтакте", но его изначально невозможно выполнять, потому что половина моделей будет из параллельного импорта. Закон о предустановке де-факто прекратил работать, как только мы согласились на параллельный импорт", – добавил Муртазин.

В конце апреля Михаил Мишустин поручил разработать российский магазин приложений. Контролировать его разработку поручили Минцифры РФ. Магазин должен стать альтернативой иностранным платформам AppStore и Google Play.

В мае бета-версия российского магазина приложений RuStore от VK и Минцифры стала доступна для пользователей гаджетов на Android. Свыше 100 приложений стали доступны, среди них приложения мобильных операторов, сервисы "Яндекса", VK, Сбера, госуслуг, а также игры и маркетплейсы.

