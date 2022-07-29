Почти 100 км трассы М-12 Москва – Казань откроют до конца года – Хуснуллин

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До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 95 километров трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

"Эту дорогу, Москва – Казань – Екатеринбург, мы начали строить полтора года назад. Владимир Владимирович, я вам предварительно докладывал, что у нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 километров", – сказал он.

По словам Хуснуллина, к концу 2022 года будут запущены три этапа трассы, если не произойдет нечто непредвиденное.

Ранее Путин подтвердил планы продлить трассу М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Он отметил, что трасса М12 в настоящее время – крупнейший в стране проект в области строительства дорог. Он обеспечит выход на Казахстан в рамках транспортного коридора Европа – Западный Китай.