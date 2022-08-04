На объездной дороге произошло массовое ДТП. На трассе под Севастополем фура протаранила девять машин и загорелась.

По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза, когда он подъезжал к мосту. Есть пострадавшие. Движение по дороге перекрыто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.