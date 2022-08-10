Две крупные аварии произошли на МКАД в районе Щелково. Одно происшествие случилось на внешней стороне. Там столкнулись три машины. Среди них такси, а еще легковушка и грузовик. Его от удара сначала развернуло, а потом машина перевернулась на бок. Водитель оказался зажат в кабине. Он отделался синяками и ушибами.

На другой стороне тоже столкнулись три машины. Одна из них перевернулась от удара и остановилась на крыше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

