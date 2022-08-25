Конноспортивный комплекс загорелся в Подмосковье

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Административное здание загорелось в деревне Орлово Ленинского городского округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 62 человека и 19 единиц техники. Согласно данным из открытых источников, в здании располагается конноспортивный комплекс.

В администрации Ленинского округа рассказали, что пожару присвоили второй ранг сложности. Людей эвакуировали до прибытия пожарных. Из конюшен вывели 15 лошадей, животные не пострадали.

Ранее сообщалось, что на складе в поселке Тучково произошел пожар. На тушение возгорания направили 13 человек и четыре единицы техники. Возгорание удалось потушить на площади 750 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

