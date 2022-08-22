Открытое горение на крыше кафе в Мытищах ликвидировали

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Открытое горение ликвидировали на крыше здания кафе в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Как уточняется, к тушению пожара привлекаются девять единиц техники и 32 человека.

Ранее сообщалось, что в Мытищах рядом со станцией загорелась местная шашлычная. Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Всего из горящего кафе эвакуировали четверых человек.