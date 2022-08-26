Горящее такси перепугало прохожих в центре Екатеринбурга. Оно загорелось прямо на ходу. Водителя внутри не было – он и пассажир успели выскочить из салона. Неуправляемая машина переехала улицу 8 Марта, съехала на пешеходную дорожку и остановилась в сквере.

Очевидцы слышали взрывы и видели, как горящий обломок отлетел на трамвайные пути. Спасатели потушили такси за пять минут. Никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.