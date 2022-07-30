Более тысячи участков и около 600 домов оказались подтоплены в Чите из-за паводка

Фото: МЧС России

В Чите из-за паводка подтоплены оказались свыше 1 тысячи участков и 559 жилых и дачных домов. Об этом сообщил руководитель администрации города Александр Сапожников.

"Всего в границах Читы подтоплено 1049 участков, 559 жилых и дачных домов. Социальные учреждения не пострадали. Объявлен режим ЧС, вся администрация работает в полную силу, сил и средств хватает", – приводит слова Сапожникова РИА Новости.

Он уточнил, что ущерб от паводка можно будет оценить после спада воды.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае подтопило более сотни дворовых территорий жилых домов из-за ливней. Причиной происшествия стал выход двух рек из берегов.