Сотни придомовых территорий подтоплены в Краснодарском крае из-за ливней

Сотни придомовых территорий остаются подтопленными в Славянском районе Краснодарского края из-за ливней. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. В районе действует режим чрезвычайной ситуации.

Дома и дороги подтопило также в Краснодаре. В Сочи две реки вышли из берегов, а поток воды смывал машины, топил подвалы и первые этажи зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.