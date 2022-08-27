В компании "ПИК" прокомментировали инцидент с краном на стройплощадке в Москве

Фото: телеграм-канал “ДТП и ЧП МОСКВА и МО’’

Происшествие на строительной площадке на улице Руставели, где погиб один человек, случилось из-за грубого нарушения техники безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "ПИК", являющейся застройщиком жилого комплекса "Руставели 14".

В компании отметили, что подрядная организация осуществляла монтаж крана. Из-за грубого нарушения техники безопасности один из рабочих упал, а двое других были пристегнуты, поэтому их жизни ничего не угрожает.

"Компания совместно с компетентными органами проведет расследование данного инцидента и действий подрядчика", – сказали в "ПИК".

Ранее сообщалось, что при установке башенного крана на стройплощадке на улице Руставели погиб один человек. По данным министерства, около 18:03 стало известно об угрозе обрушения по адресу улица Руставели, дом 14, строение 1. Спасатели проводили работы по эвакуации других рабочих с крана.

