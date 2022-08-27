Движение перекрыли на улице Добролюбова в Москве из-за угрозы обрушения крана

Фото: телеграм-канал Readovka

Движение транспорта перекрыли по улице Добролюбова в Москве из-за угрозы падения башенного крана на улице Руставели, 14. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что при установке башенного крана на стройплощадке на улице Руставели погиб один человек. По данным министерства, около 18:03 стало известно об угрозе обрушения по адресу улица Руставели, дом 14, строение 1. Спасатели проводили работы по эвакуации других рабочих с крана.

