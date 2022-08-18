Огромный фонтан забил во дворе жилого дома в Балашихе. Там прорвало трубу.

На кадрах с места событий видно, что вода поднимается, как минимум, до уровня второго этажа. Уже затопило улицу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.