Девочку, выжившую в аварии на улице Свободы, выписали из больницы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Одиннадцатимесячная девочка, ставшая единственной выжившей в ДТП на улице Свободы в Москве, выписана из больницы. Об этом Москве 24 рассказал отец ребенка.

"С ней все хорошо", – добавил мужчина.

Трагедия произошла в воскресенье, 27 ноября. Женщина за рулем KIA вылетела на тротуар на улице Свободы и сбила женщину с двумя детьми.

В результате ДТП 36-летняя мать скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в машине скорой. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент аварии находилась в коляске, доставили в медучреждение с сотрясением головного мозга.

Позднее в прокуратуре сообщили, что водитель KIA находилась в состоянии наркотического опьянения. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.



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