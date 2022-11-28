Брат участницы ДТП на улице Свободы пообещал помочь пострадавшей семье

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Брат женщины, сбившей на автомобиле многодетную мать с двухлетним ребенком, опроверг версию о том, что виновница ДТП была пьяна. Он также пообещал помочь пострадавшей семье, сообщает телеканал "360".

По словам мужчины, его сестра почти не употребляла спиртное. Он также усомнился, что она могла сесть за руль в нетрезвом состоянии. Об аварии он узнал из интернета и, как сам признался, сперва подумал, что ошибся. Когда стало ясно, что людей на улице Свободы сбила его сестра, он решил не говорить об этом матери, поскольку у нее больное сердце.

С семьей погибших мужчина еще не связывался, однако заявил, что планирует это сделать.

"Конечно, нужно что-то предпринимать, потому что так дело оставлять нельзя", – заявил он.

Мужчина также рассказал, что его сестра прописана в Калужской области, но около семи лет снимала квартиру в Москве и работала администратором в развлекательном заведении. За рулем она ездит больше 10 лет и даже успела сменить права. В крупные ДТП ни разу не попадала, однако в ноябре прошлого года столкнулась с другой машиной, никто не пострадал.

Автомобиль Kia, за рулем которого находилась подозреваемая, выехал на тротуар на улице Свободы и сбил женщину с двумя детьми вечером в воскресенье, 27 ноября. В результате происшествия 36-летняя пешеход скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в автомобиле скорой помощи. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент аварии находилась в коляске, госпитализировали с сотрясением головного мозга.

В прокуратуре сообщили, что водитель Kia находилась в состоянии наркотического опьянения. По данным ведомства, действия 37-летней женщины можно квалифицировать по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Санкции по указанной статье предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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