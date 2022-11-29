СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следствие попросило суд заключить под стражу Наталью Украинскую, которая насмерть сбила женщину с ребенком на улице Свободы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"В суд поступил материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Украинской", – заявили в пресс-службе Хорошевского районного суда.

Трагедия произошла в воскресенье, 27 ноября. Женщина за рулем KIA вылетела на тротуар на улице Свободы и сбила женщину с двумя детьми.

В результате ДТП 36-летняя мать скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в машине скорой. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент аварии находилась в коляске, доставили в медучреждение с сотрясением головного мозга.

Позднее в прокуратуре сообщили, что водитель KIA находилась в состоянии наркотического опьянения. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.



Суд изберет меру пресечения для предполагаемой виновницы аварии в Москве 29 ноября

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