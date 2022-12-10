Автомобиль сбил мужчину с ребенком на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель машины сбил мужчину с ребенком на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

ДТП произошло Хабаровской улице. Пешеходы в этот момент переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка 2007 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчину 1987 года рождения осмотрели прибывшие на место врачи.

Прокуратура Восточного административного округа Москвы контролирует установление обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 15-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Один из них перевернулся. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого на Симферопольском шоссе в Москве автовоз протаранил отбойник и выехал на полосу встречного движения. В результате аварии были задеты четыре автомобиля.



Автомобиль протаранил ограждение и опрокинулся на бок на Звенигородской эстакаде

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