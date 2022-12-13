На Олимпийском проспекте мужчина сбил пешеходов на угнанном автомобиле

Фото: Дептранс Москвы

Мужчина, который сбил двоих пешеходов на Олимпийском проспекте, оказался угонщиком автомобиля. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Ночью в полицию обратился менеджер фирмы "Слифтмаркет". Он заявил, что накануне загнал свой автомобиль "Ленд Ровер Дискавери 3" в ангар фирмы, расположенный в Красногорском проезде. Ключи мужчина оставил в салоне. А через некоторое время ему позвонил сотрудник ГИБДД и заявил, что его автомобиль попал в аварию на Олимпийском проспекте", – отметили в сообщении.

Известно, что мужчина, работавший сторожем в фирме "Слифтмаркет", взял автомобиль менеджера и уехал на нем. В 20:40 мужчина попал в ДТП – он сбил на пешеходном переходе мужчину и женщину. Они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Сторож скрылся с места происшествия. Пострадавшие получили серьезные травмы, их доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что на Можайском шоссе автомобиль скорой помощи перевернулся из-за ДТП с легковым автомобилем. В результате аварии пострадал один человек.

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