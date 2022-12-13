Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате столкновения с легковушкой в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль скорой помощи перевернулся на Можайском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На Можайском шоссе в районе дома 43/1 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи. В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

Уточняется, что движение на данном участке дороги не затруднено. В результате ДТП пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил двух человек на переходе в центре Москвы.

До этого автомобиль сбил пешехода на переходе в районе дома 16 на Большой Косинской улице.

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