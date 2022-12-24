Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе в Сочи

Фото: 23.mchs.gov.ru

Четыре человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Информация об аварии поступила спасателям вечером в пятницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 141-м километре автодороги А-147 в поселке Якорная щель.

"На момент ДТП в автобусе находились пять человек. Детей [среди пострадавших] нет. Погибших нет. Пострадавшие доставлены в клиническую больницу города Сочи", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и один пострадал в результате аварии в Коченевском районе Новосибирской области. На трассе "Иртыш" столкнулись Nissan Cefiro и Toyota Nadia.

До этого три человека погибли и пятеро пострадали при столкновении грузовика и нескольких легковых автомобилей в Нижнем Новгороде.

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