Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Водителя автомобиля с трупом на крыше задержали в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Разбитый автомобиль каршеринга Kia Rio был найден на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы.

"Нарядом дорожной полиции <…> на крыше указанного автомобиля с видимыми признаками ДТП обнаружен труп мужчины 1983 года рождения", – отметили в МВД.

Сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого в квартире на улице Челюскина. Сейчас устанавливаются детали аварии. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Ранее сообщалось, что в деревне Выскатке в Ленинградской области загорелся автомобиль Chevrolet Lanos. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили на заднем сиденье автомобиля обгоревшие останки мужчины.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!