Труп в сгоревшей машине нашли в Зеленограде

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины обнаружили в сгоревшей иномарке в Зеленограде. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах столицы.

Как уточнили правоохранители, утром 20 декабря у корпуса 347 в Зеленограде загорелся автомобиль Hyundai. "После ликвидации пожара в салоне иномарки обнаружен обгоревший труп мужчины", – рассказал собеседник агентства.

Как считают в полиции, мужчина, скорее всего, был мертв еще до начала пожара. При каких обстоятельствах он скончался, выясняют криминалисты. Тело доставили в морг для экспертизы.

В ЦУКС столичного главка МЧС подтвердили информацию о пожаре, уточнив, что его площадь составила примерно шесть квадратных метров.