Тело мужчины обнаружили в сгоревшем автомобиле в Ленобласти – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В деревне Выскатка в Ленинградской области загорелся автомобиль Chevrolet Lanos. Об сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По информации издания, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. К ликвидации привлекали семь человек и две единицы техники.

Огонь был ликвидирован за полчаса. После этого спасатели обнаружили на заднем сидении автомобиля обгоревшие останки мужчины.

Ранее сообщалось, что труп мужчины был обнаружен в сгоревшем на северо-востоке Москвы такси. LADA Vesta вспыхнула на парковке на улице Коминтерна.

До этого человеческие останки нашли в сгоревшем автомобиле в подмосковных Люберцах.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!