05:58Происшествия
Тело мужчины обнаружили в сгоревшем автомобиле в Ленобласти – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В деревне Выскатка в Ленинградской области загорелся автомобиль Chevrolet Lanos. Об сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.
По информации издания, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. К ликвидации привлекали семь человек и две единицы техники.
Огонь был ликвидирован за полчаса. После этого спасатели обнаружили на заднем сидении автомобиля обгоревшие останки мужчины.
Ранее сообщалось, что труп мужчины был обнаружен в сгоревшем на северо-востоке Москвы такси. LADA Vesta вспыхнула на парковке на улице Коминтерна.
До этого человеческие останки нашли в сгоревшем автомобиле в подмосковных Люберцах.
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