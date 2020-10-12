Тело мужчины обнаружили в сгоревшем автомобиле на Каширском шоссе

Фото: телеграм-канал “Москва с огоньком”

Тело неизвестного мужчины обнаружили в сгоревшем автомобиле на Каширском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, в ночь на 9 октября возле дома 65 по Каширскому шоссе специалисты обнаружили в сгоревшем ВАЗ-2114 труп неизвестного мужчины с выраженными термическими повреждениями.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Ранее была названа предварительная причина смертельной аварии на Кутузовском проспекте.