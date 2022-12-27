Жительницу Екатеринбурга обвиняют в убийстве трех собственных детей

Фото: телеграм-канал "Следком"

Жительнице Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве трех собственных детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Женщине вменяют вину по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

"В отношении фигурантки будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, убившая детей оставила записку об их одержимости бесами. В записке, обнаруженной в квартире 37-летней женщины, описывались мотивы ее поступка, где отца убитых детей она назвала "сатаной во плоти". Женщина объяснила совершенное тем, что им нельзя было оставаться с отцом, так как их ждало страшное будущее.

Ранее в Южном административном округе Москвы было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Тело погибшей 1999 года рождения находилось в доме по улице Затонной. О смерти потерпевшей сообщил ее отец.



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