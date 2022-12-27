Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тело девушки обнаружили в квартире на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

"Следователи столичного СК проводят осмотр квартиры, расположенной по улице Затонной в городе Москве, где обнаружено тело девушки 1999 года рождения с признаками насильственной смерти", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что тело девушки обнаружил ее отец. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из восьми человек в Макеевке в ДНР. Расследованием займется 121-й военный следственный отдел СК.

Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов установили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Четверо подозреваемых были задержаны в квартире жилого дома в Донецке.

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