Россиянина задержали в Армении по подозрению в убийстве соотечественницы

Фото: Gevorg Ghazaryan/Zuma/ТАСС

Россиянина задержали в армянском Гюмри по подозрению в убийстве соотечественницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

По данным следствия, об убийстве стало известно в 08:00 (07:00 по московскому времени) 24 декабря. Подозреваемым в совершении преступления является россиянин 2002 года рождения.

Между ним и проживающей с ним женщиной 1985 года рождения возникла ссора. В результате мужчина нанес ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После этого он скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали и допросили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина) подозревают в убийстве 18-летней возлюбленной. Он находился в розыске с 5 июля. Тело девушки с 15 ножевыми ранениями нашла ее мать еще в июле. Выяснилось, что оно пролежало в квартире в Подмосковье три дня.



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