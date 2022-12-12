В Челябинской области мать проломила череп годовалому сыну

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мать проломила голову своему сыну из-за сильного плача во время прохождения лечения ОРВИ в больнице в Челябинской области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

"Инцидент произошел в палате детского отделения. Из-за температуры ребенок капризничал и громко плакал. Раздраженная мать нанесла ему несколько ударов по голове", – уточнил источник.

На теле мальчика медики заметили побои и установили перелом основания свода черепа во время проведения утреннего обхода. Ребенок находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

По информации правоохранительных органов, мать ребенка состоит на учете в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Летом ее уже привлекали к уголовной ответственности за избиение сына. Известно, что женщина имеет легкую форму слабоумия и эмоциональные нарушения. Матери годовалого сына грозит новое привлечение к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет намерен ходатайствовать перед судом об аресте женщины, которая обвиняется в покушении на убийство новорожденной дочери на юге Москвы. Женщина оставила новорожденного ребенка в доме на Паромной улице.

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