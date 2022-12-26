Друг убитого мамой подростка рассказал, что погибший не жаловался на родителей

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Свердловской области"

Убитый родной матерью подросток никогда не жаловался на родителей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на друга погибшего.

Молодой человек отметил, что юноша хорошо учился и планировал перейти в математическую школу. По его словам, семья подростка была благополучной, а сам он ничем не отличался от сверстников.

"Хорошо одевался, одежда всегда хорошая была, носил дорогие кроссовки", – подчеркнул друг погибшего.

Он отметил, что юноша никогда не говорил о проблемах в семье.

"Ни разу не жаловался на родителей. Бывало, что наказывали, но справедливо. Не было такого, что наказали за неправильно брошенный взгляд, в крайности не впадали. Самый максимум – оставить на месяц без прогулок", – сообщил молодой человек.

Также, по его словам, в матери убитого мальчика тоже "ничего особенного не было".

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