СК возбудил уголовное дело на треш-блогера за издевательства над ребенком в Омской области

Фото: телеграм-канал ''СУ СК России по Омской области''

СК возбудил уголовное дело на треш-блогера за издевательства над ребенком в Омске. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России по Омской области.

В Сети ранее появился прямой эфир блогера из Омской области, которая поздней ночью слушала громкую музыку. Кроме этого, в состоянии алкогольного опьянения женщина курила при грудном ребенке. Также чуть ранее появлялись видео, на которых мать поила своего ребенка алкоголем и издевалась над ним.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних").

"С 2021 года многодетная семья, в которой воспитываются трое малолетних детей 2016, 2018 и 2022 годов рождения, состояла на профилактическом учете в надзорных органах как неблагополучная, мать детей неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей", – сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что по необоснованным причинам в декабре 2022 года эта семья была снята с профилактического учета. На данный момент следователи провели осмотр места преступления. У блогера изъяли мобильный телефон, с которого проводились прямые эфиры и велись переписки. Назначена компьютерно-техническая судебная экспертиза, допрашиваются свидетели.

Следствие направило информацию в органы системы профилактики для рассмотрения вопроса об изъятии детей из семьи.

Ранее сообщалось, что после ножевого ранения в живот, которое нанесла мать, семилетний мальчик попал в реанимацию в Коломне. По словам уполномоченного по правам человека в Московской области, органы системы профилактики уже обращали внимание на эту семью.

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