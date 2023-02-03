В Уфе отец убил двоих детей и покончил с собой

Фото: СУ СК России по Башкортостану

Мужчина из Уфы убил двух несовершеннолетних сыновей и покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Башкортостан.

"Установлено, что рано утром 3 февраля 2023 года подозреваемый, находясь у себя дома в квартире, совершил убийство двоих сыновей 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью. Супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью успели покинуть жилище, благодаря чему им удалось выжить", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что мотивы мужчины пока неясны, специалисты проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех деталей трагедии.

Кроме того, в башкирской прокуратуре добавили, что двойное убийство произошло в пять утра по местному времени (03:00 мск). Прокуратура собирается оценить работу системы профилактики – не было ли ранее сигналов, что дети находятся в социально опасном положении.

Ранее сообщалось, что в Тульской области мужчина избил своего семилетнего пасынка за мокрый пол в ванной. Отчима раздражало, что ребенок оставил мокрый пол. В итоге преступник избил мальчика до смерти. Против мужчины возбужденно уголовное дело.

Также сообщалось, что в Москве в одной из квартир жилого дома нашли тело мужчины с множественными ранениями. Предварительно стало известно, что трагедия произошла на фоне конфликта с отцом убитого. Подозреваемого задержали и завели уголовное дело.

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