Фото: ГСУ СК России по Московской области

Мужчина убил бывшую жену чайником и ножом в Мытищах. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета по Московской области.

"В ходе допроса мужчина признал вину и сообщил следователю, что 28 декабря 2022 года находился в гостях у бывшей супруги в квартире, где между ними в ходе распития спиртного произошел конфликт", – отметили в ведомстве.

По сообщению следствия, мужчина ударил бывшую супругу чайником по голове, а затем несколько раз ножом по туловищу. Затем он спрятал тело женщины на балконе и скрылся из квартиры.

После случившегося мужчина создавал видимость, что его экс-супруга жива. На протяжении нескольких дней он отправлял СМС-сообщения с телефона покойной их общей дочери. Однако родственники обратились в правоохранительные органы, когда женщина перестала выходить на связь.

В ведомстве сообщили, что мужчина показал сотрудникам правоохранительных органов, где прятал тело женщины. Кроме того, следователи и криминалисты осмотрели место, а также изъяли пледы, вырезы со шторы с "веществом бурого цвета". Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросы уже проведены.

На данный момент 45-летний мужчина задержан в соответствии с частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что жителя Иванова, которого застрелили недалеко от здания местного МВД, мог убить любовник его бывшей жены. Главными подозреваемыми у правоохранителей стали 27-летний мужчина и его брат. На данный момент их разыскивают.

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