09:35Происшествия
Застреленного у отдела полиции в Иванове мог убить любовник бывшей жены
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителя Иванова, которого застрелили недалеко от здания местного МВД, мог убить любовник его бывшей жены. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, главными подозреваемыми у правоохранителей стали 27-летний мужчина и его брат. На данный момент их разыскивают. По предварительным данным, подозреваемые скрылись на иномарке, при себе они могут иметь оружие.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
О происшествии стало известно в ночь на 19 января. 32-летний житель Иванова вышел из магазина на улице Кузнецова, там к нему подъехала машина. Из окна в него выстрелили несколько раз. Мужчина умер на месте, а стрелок скрылся.
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