Застреленного у отдела полиции в Иванове мог убить любовник бывшей жены

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителя Иванова, которого застрелили недалеко от здания местного МВД, мог убить любовник его бывшей жены. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, главными подозреваемыми у правоохранителей стали 27-летний мужчина и его брат. На данный момент их разыскивают. По предварительным данным, подозреваемые скрылись на иномарке, при себе они могут иметь оружие.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

О происшествии стало известно в ночь на 19 января. 32-летний житель Иванова вышел из магазина на улице Кузнецова, там к нему подъехала машина. Из окна в него выстрелили несколько раз. Мужчина умер на месте, а стрелок скрылся.

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