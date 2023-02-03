16:06Происшествия
Ребенок выпал из окна и всю ночь пролежал в снегу, пока мать гуляла
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В городе Волжском возбудили уголовное дело против 41-летней местной жительницы, оставившей пятилетнего сына одного, сообщает пресс-служба МВД.
Мальчик выпал из окна третьего этажа в четверг, 2 февраля. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, которые увидели ребенка, лежащего возле дома по улице Машиностроителей.
Правоохранители установили, что мать мальчика вечером выпила алкоголь, уложила сына спать и ушла с подругой в увеселительные заведения. Женщина гуляла до утра и вернулась, когда на месте происшествия уже работали полицейские.
Мать состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Возбуждено дело по статье "Оставление в опасности". Подозреваемая созналась в содеянном, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что ребенок умер после госпитализации из спортзала московской школы. При осмотре ребенка специалисты не обнаружили следов телесных повреждений. СК проверял наличие признаков по статье "Убийство".
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