Дело о халатности органов профилактики возбудили после убийства ребенка в Туле

Фото: телеграм-канал ''СУ СК России по Тульской области''

В Туле возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ ("Халатность") после убийства ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

В ведомстве отметили, что органы должны были обеспечивать защиту прав несовершеннолетних, проводить профилактическую работу и своевременно выявлять семьи, которые находятся в социально опасном положении. Однако, отметили в управлении, этого не было сделано.

"В рамках возбужденного уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления", – говорится в сообщении.

Тело семилетнего мальчика обнаружили в квартире в Тульской области. Подозреваемым в совершении преступления является отчим ребенка. По данным СМИ, мужчина разозлился, когда погибший оставил мокрый пол. После этого он избил мальчика до смерти.

Подозреваемый якобы сбежал из дома на следующий день, а мать погибшего обратилась к правоохранителям. Мужчину удалось задержать. Против него возбудили уголовное дело.



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