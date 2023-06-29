Москвич разбил стеклянную створку турникета на станции метро "Первомайская"

Двадцатидвухлетний мужчина ударил локтем по стеклянной створке турникета в южном вестибюле станции метро "Первомайская" в Москве, в результате чего она разбилась. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что молодой человек уже ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Теперь он может стать фигурантом нового уголовного дела по статье "Вандализм".

"Кроме того, он обязан возместить ущерб, причиненный преступлением", – заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 47-летний мужчина прошел за 28-летней девушкой через турникет на станции метро "Новокузнецкая". После замечания в свой адрес злоумышленник ударил ее. Затем, уже находясь в вагоне электропоезда, он ударил женщину рукой по лицу.