Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:43

Происшествия

Москвич разбил стеклянную створку турникета на станции метро "Первомайская"

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двадцатидвухлетний мужчина ударил локтем по стеклянной створке турникета в южном вестибюле станции метро "Первомайская" в Москве, в результате чего она разбилась. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что молодой человек уже ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Теперь он может стать фигурантом нового уголовного дела по статье "Вандализм".

"Кроме того, он обязан возместить ущерб, причиненный преступлением", – заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 47-летний мужчина прошел за 28-летней девушкой через турникет на станции метро "Новокузнецкая". После замечания в свой адрес злоумышленник ударил ее. Затем, уже находясь в вагоне электропоезда, он ударил женщину рукой по лицу.

Читайте также

происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика