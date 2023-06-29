16:43Происшествия
Москвич разбил стеклянную створку турникета на станции метро "Первомайская"
телеграм-канале столичной прокуратуры.
Правоохранители выяснили, что молодой человек уже ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Теперь он может стать фигурантом нового уголовного дела по статье "Вандализм".
"Кроме того, он обязан возместить ущерб, причиненный преступлением", – заявили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что 47-летний мужчина прошел за 28-летней девушкой через турникет на станции метро "Новокузнецкая". После замечания в свой адрес злоумышленник ударил ее. Затем, уже находясь в вагоне электропоезда, он ударил женщину рукой по лицу.
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