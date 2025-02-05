Депутат Стенякина: пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

Фото: depositphotos/Koldunov

Все российские пенсионеры до 25 февраля получат доиндексированную на 9,5% пенсию. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает ТАСС.

Депутат уточнила, что в случае, если пенсия перечисляется на банковскую карту, то ее выплаты начались уже с 1 февраля. Позже начисления коснутся тех, кто получает пенсию на дом.

Для индексации страховых пенсий на 9,5% не нужно обращаться в Социальный фонд РФ, поскольку их повысят автоматически – в феврале пенсионерам просто доначислят выплату за январь, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, добавив, что россияне, отметившие в январе 2025-го 80-летний юбилей, с 1 февраля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии.