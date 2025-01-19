19 января, 07:45Шоу-бизнес
Актриса Анна Хилькевич установила в доме камеры для наблюдения за няней
Актриса Анна Хилькевич решила установить в доме камеры наблюдения после того, как застала последнюю няню спящей в кровати вместе с ребенком.
По словам экспертов, такая мера является законной, запретить контролировать выполнение персоналом своих обязанностей никто не может. При этом собирать, хранить и распространять информацию, которая касается личной жизни сотрудников без их согласия, нельзя.
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