Каждая пятая семья в Москве пользовалась услугами клининга и няни

Доверить ребенка няне, а уборку квартиры – специалисту из клининговой компании. Так в Москве поступает каждая пятая семья. И это несмотря на финансовые сложности.

Кого нанимают чаще всего и сколько это стоит? А также почему услуги наемных работников перестали считаться роскошью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.