Спрос на сервисы клининга в Москве вырос почти в 1,5 раза

В Москве спрос на сервисы клининга вырос почти в полтора раза. Однако желающих заниматься этим почти не прибавилось.

Сколько стоят услуги по уборке? И с какими проблемами можно столкнуться при заказе домработницы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.