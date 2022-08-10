Три поликлиники открыли в столице после капитального ремонта

Еще три поликлиники – одну взрослую и две детских – открыли в столице после капитального ремонта. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Врачи и медсестры в этих поликлиниках будут оказывать помощь почти 100 тысячам пациентов районов Северного Тушина, Южного Чертанова и Строгина. Строители обновили внутреннюю и внешнюю отделку зданий, заменили инженерные системы.

Всего в программу обновления столичных поликлиник входит более 200 зданий – это почти половина амбулаторного фонда города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.