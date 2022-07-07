Москвичи показали кадры с белкой в квартире

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

В Тушине белка своровала шишки из квартиры. Смело пробралась через открытый балкон и вынесла их оттуда. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.