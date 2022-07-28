Москвичи рассказали о своем отношении к уборке

В бешеном ритме мегаполиса не всегда можно найти время на уборку квартиры. Некоторые прибегают к услугам клининговых служб и домработниц, для других мытье полов и стирка одежды – своеобразный отдых. Жители столицы рассказали Москве 24 о своем отношении к бытовым хлопотам.



"Убирают каждый сантиметр"

Пиар-менеджер Анастасия живет вместе со своим молодым человеком в однокомнатной квартире. Девушка рассказала, что в начале лета они решили вызвать клининговую службу, чтобы не тратить время на уборку в выходной день.





Анастасия пиар-менеджер Приехали две женщины с моющими средствами, пылесосами, швабрами. Из плюсов: они помыли самые укромные уголки за батареями, карнизы штор, подоконники, такие вещи, на которые ты не всегда обращаешь внимание во время уборки. Из минусов: время особо не экономится, потому что ты все равно сидишь дома во время работы клининга и не можешь уйти.

Несмотря на это, молодые люди остались довольны услугой и решили, что будут вызывать клининговую службу раз в пару месяцев. "Чтобы делать генеральную уборку. С повседневными обязанностями мы и так справимся", – добавила Анастасия.

Для владелицы салона красоты Алины услуги клининга стали постоянным пунктом в графе ежемесячных расходов. Она живет в трехкомнатной квартире вместе с сыном Александром и котом.

"У Саши небольшая аллергия на шерсть, кота мы к нему в комнату не пускаем. И нам важно, чтобы шерсти дома было как можно меньше. Клининговая служба отлично справляется, убирают буквально каждый сантиметр", – рассказала москвичка.

Алина вызывает службу два раза в месяц для поддержания чистоты. Обходится это примерно в 10 тысяч рублей. "Цена достаточно высокая, но и жилплощадь у нас немаленькая", – добавила она.

Руководитель экологического проекта Екатерина пользуется услугами домработницы около года. Девушка признается, что так она экономит много времени.





Екатерина руководитель экологического проекта Это было решение моего мужчины, так как мы оба ведем очень активный образ жизни. Очень хочется делегировать те процессы, которые не приносят удовольствия. Раньше, как мне казалось, я любила убираться, но с появлением домработницы я поняла, что это не так. Лучше провести время вместе, в работе над своим бизнесом, путешествиях и встречах с друзьями, чем тратить время на быт.

Домработница Екатерины – это ее знакомая пенсионерка.

"Здесь очень повезло. Она гладит, готовит всего за 1 000 рублей. Итого в месяц мы тратим 8 000 рублей. Ей прибавка к пенсии, нам – автоматизация процессов", – поделилась девушка.



"Предвкушение результата"

Однако есть и те, кому уборка в некотором смысле доставляет удовольствие. Своей историей с Москвой 24 поделилась визажист Евгения.

"На самом деле убираться я не очень люблю, но мне нравится, когда квартира в чистоте. Возможно, предвкушение результата приносит удовольствие. Наверное, мне стоит подумать об услуге клининга, но думаю, что со своей крохотной студией я и так справлюсь", – рассказала Евгения.

Журналист-копирайтер Юлия призналась Москве 24, что в декретном отпуске бывает сложно найти время на уборку. Поэтому на помощь приходят гаджеты для дома.





Юлия журналист-копирайтер Очень долго спорила с мужем, что нет необходимости покупать робот-пылесос. Оказалась неправа. Конечно, за ним еще надо подглядывать, а то он как малое дитя, то застрянет где, то потеряется.

"То же самое с посудомойкой, раньше не признавала их. Сейчас очень выручает. Но бывает так лень в нее все складывать, что порой приходила идея использовать одноразовую посуду. До этого еще, конечно, не дошло", – продолжила Юлия.

При этом чистота в квартире очень важна, так как в доме маленький ребенок, подчеркнула она. "Поэтому у меня есть один лайфхак – чтобы в помещении было чисто, нужно все убирать с горизонтальных поверхностей и из тех мест, где дочь может что-то достать, а не дожидаться, когда малышка разворошит это", – заключила Юлия.

Ранее домработница из Москвы рассказала, что жители столицы редко убираются в своих квартирах и им совершенно не стыдно за беспорядок. По ее словам, если хозяин жилплощади предлагает помощь и извиняется за бардак, скорее всего, он не коренной москвич.

