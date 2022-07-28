Москвичи рассказали о своем отношении к уборке

В бешеном ритме мегаполиса не всегда можно найти время на уборку квартиры. Некоторые прибегают к услугам клининговых служб и домработниц, для других мытье полов и стирка одежды – своеобразный отдых. Жители столицы рассказали Москве 24 о своем отношении к бытовым хлопотам.
"Убирают каждый сантиметр"
Пиар-менеджер Анастасия живет вместе со своим молодым человеком в однокомнатной квартире. Девушка рассказала, что в начале лета они решили вызвать клининговую службу, чтобы не тратить время на уборку в выходной день.
Несмотря на это, молодые люди остались довольны услугой и решили, что будут вызывать клининговую службу раз в пару месяцев. "Чтобы делать генеральную уборку. С повседневными обязанностями мы и так справимся", – добавила Анастасия.
Для владелицы салона красоты Алины услуги клининга стали постоянным пунктом в графе ежемесячных расходов. Она живет в трехкомнатной квартире вместе с сыном Александром и котом.
"У Саши небольшая аллергия на шерсть, кота мы к нему в комнату не пускаем. И нам важно, чтобы шерсти дома было как можно меньше. Клининговая служба отлично справляется, убирают буквально каждый сантиметр", – рассказала москвичка.
Алина вызывает службу два раза в месяц для поддержания чистоты. Обходится это примерно в 10 тысяч рублей. "Цена достаточно высокая, но и жилплощадь у нас немаленькая", – добавила она.
Руководитель экологического проекта Екатерина пользуется услугами домработницы около года. Девушка признается, что так она экономит много времени.
Домработница Екатерины – это ее знакомая пенсионерка.
"Здесь очень повезло. Она гладит, готовит всего за 1 000 рублей. Итого в месяц мы тратим 8 000 рублей. Ей прибавка к пенсии, нам – автоматизация процессов", – поделилась девушка.
"Предвкушение результата"
Однако есть и те, кому уборка в некотором смысле доставляет удовольствие. Своей историей с Москвой 24 поделилась визажист Евгения.
"На самом деле убираться я не очень люблю, но мне нравится, когда квартира в чистоте. Возможно, предвкушение результата приносит удовольствие. Наверное, мне стоит подумать об услуге клининга, но думаю, что со своей крохотной студией я и так справлюсь", – рассказала Евгения.
Журналист-копирайтер Юлия призналась Москве 24, что в декретном отпуске бывает сложно найти время на уборку. Поэтому на помощь приходят гаджеты для дома.
"То же самое с посудомойкой, раньше не признавала их. Сейчас очень выручает. Но бывает так лень в нее все складывать, что порой приходила идея использовать одноразовую посуду. До этого еще, конечно, не дошло", – продолжила Юлия.
При этом чистота в квартире очень важна, так как в доме маленький ребенок, подчеркнула она. "Поэтому у меня есть один лайфхак – чтобы в помещении было чисто, нужно все убирать с горизонтальных поверхностей и из тех мест, где дочь может что-то достать, а не дожидаться, когда малышка разворошит это", – заключила Юлия.
Ранее домработница из Москвы рассказала, что жители столицы редко убираются в своих квартирах и им совершенно не стыдно за беспорядок. По ее словам, если хозяин жилплощади предлагает помощь и извиняется за бардак, скорее всего, он не коренной москвич.