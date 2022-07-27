Домработница рассказала об отношении москвичей к чистоте

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Столичная домработница рассказала об отношении жителей Москвы к чистоте. Об этом сообщает "Мослента".

По ее словам, многие горожане не убираются дома и им не стыдно за беспорядок.



"Если ты приходишь к клиенту, а он пытается тебе помочь или извиняется за состояние своей квартиры, скорее всего, он сам – приезжий", – поделилась она.

Домработница рассказала, что чаще всего уборку заказывают работающие мужчины в возрасте от 28 до 35 лет. По ее словам, отличительной чертой их квартир является минимализм. Зачастую у них отсутствуют ковры и всякая мелочевка, добавила она.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у своих хозяев денег и украшений на сумму более миллиона рублей. Инцидент произошел в Химках. В правоохранительные органы обратился местный житель, заявивший о пропаже денег и ювелирных украшений из его квартиры на улице Летчика Ивана Федорова.

