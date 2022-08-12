Для участников онлайн-голосования заработал сайт акции "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сайт акции "Миллион призов", в рамках которой проведут розыгрыш для участников онлайн-голосования, начал свою работу.

На портале #ВыбираемВместе2022 можно узнать о порядке и сроках проведения розыгрыша призов, условиях участия, партнерах, а также получить ответы на другие вопросы.

Всем москвичам, которые собираются отдать свой голос онлайн, в СМС придет уникальный код для участия в акции. Розыгрыши пройдут 10, 11 и 12 сентября.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022.

Так, москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей либо 3, 4, 5 или 10 тысяч призовых баллов. Всего в рамках программы будет разыграно свыше 600 тысяч призов. Жители столицы смогут потратить выигранные баллы на приобретение продуктов, товаров для дома и творчества, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе, музеях.

