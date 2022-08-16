Названа стоимость баклажанов в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Приобрести баклажаны можно на Вятском рынке. Туда овощи везут из Армении и Краснодарского края. Баклажаны из Армении обойдутся в 100 рублей за килограмм. Из Краснодарского края за счет более простой логистики будет дешевле – 70 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.