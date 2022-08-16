Специалисты Роспотребнадзора открыли горячую линию по подготовке детей к школе

К сборам детей в школу подключился и Роспотребнадзор. Специалисты открыли горячую линию. Например, можно пожаловаться на качество школьных товаров и канцелярских принадлежностей.

Обратиться можно с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30. В пятницу горячая линия закроется на час раньше. Работать будут до 26 августа. Задать вопросы можно и в письменном виде или отправить по электронной почте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.