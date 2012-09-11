Москвичам рассказали, как участвовать в розыгрыше машин акции "Миллион призов"

В Москве в сентябре проведут акцию программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022. В ее рамках горожане, проголосовавшие на выборах муниципальных депутатов онлайн, смогут поучаствовать в розыгрыше 100 автомобилей и призовых баллов. Последние принимаются для оплаты покупок в продуктовых магазинах, кафе, аптеках и других местах. Рассказываем, как стать участником акции.



Когда выбираем муниципальных депутатов?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице выборы состоятся с 9 по 11 сентября. Проголосовать за своего кандидата смогут все москвичи, кроме жителей районов, где еще не закончились сроки полномочий советов депутатов. Речь идет про Щукино и почти все ТиНАО, за исключением Троицка. Отдать свой голос предлагается на участке или с помощью интернета. Однако претендовать на призы смогут только те горожане, кто голосовал онлайн.



Как принять участие в розыгрыше?

Чтобы поучаствовать в розыгрыше призов, понадобится уникальный код участника. Незадолго до выборов его отправят на телефон по СМС тем горожанам, кто имеет полную учетную запись на mos.ru. В частности, требуется, чтобы в ней были заполнены все необходимые сведения. Кроме того, свою личность нужно подтвердить, посетив центр госуслуг "Мои документы", либо через gosuslugi.ru или Сбер ID.



Что можно выиграть?

В ходе акции среди горожан разыграют более 600 тысяч призов. В частности, москвичи могут претендовать на один из 100 автомобилей. Кроме того, для победителей предусмотрены призовые баллы (три, четыре, пять или десять тысяч), каждый из которых равен рублю.

Их можно потратить на покупки в магазинах, в том числе на продукты, обувь, одежду и детские товары. Помимо того, баллы принимают в ресторанах, кафе, аптеках, театрах, музеях и других заведениях – партнерах программы. Также жителям столицы доступна возможность направить их на благотворительность. Еще один вариант – пополнить баллами карту "Тройка".



Когда пройдет акция?

Розыгрыши проведут 10, 11 и 12 сентября. Претендовать на призы смогут те, кто в день накануне акции до 20:00 проголосовал за своего кандидата онлайн. Таким образом, для горожан, участвовавших в выборах муниципальных депутатов 9 сентября, розыгрыш состоится 10 сентября и так далее. О победе в акции счастливчиков оповестят по СМС. Проверить свой код можно и самостоятельно, воспользовавшись в день розыгрыша после 12:00 сайтом ag-vmeste.ru. Для авторизации понадобится учетная запись mos.ru.

Москвичам, выигравшим баллы, нужно активировать код. Провести эту операцию можно до 26 сентября, нажав соответствующую кнопку, после чего они будут начислены на счет победителя на сайте программы.

Обменять баллы на промокоды следует до 14 декабря. Воспользоваться последними получится до 15 декабря включительно. Промокод следует указывать при оформлении онлайн-заказов в магазинах – партнерах программы. Можно также показать его во время покупки или оплаты счета на кассе.

