Эксперт оценил новое название бывших кофеен Starbucks

Фото: Москва 24
Попытки напрямую что-то повторить чаще работают в минус. Об этом Москве 24 рассказал эксперт Гильдии маркетологов Николай Григорьев, комментируя переименование бывших кофеен Starbucks в Stars Coffee.
Ранее стало известно, что сеть под новым брендом заработает в столице 18 августа. Переименование произошло после того, как американская компания Starbucks приняла решение уйти с российского рынка. Теперь ее активами в России владеют музыкант и бизнесмен Тимати, а также ресторатор Антон Пинский. Кроме Stars Coffee, рассматривались такие варианты названий, как Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee.
По словам эксперта, новые владельцы явно стремились сохранить преемственность между старым и новым брендом. Как минимум логотип переименованной сети претерпел незначительные изменения. Григорьев добавил, что с точки зрения брендинга попытки напрямую что-то повторить работают скорее отрицательно.
При этом предугадать, как именно проявит себя новое оформление и привыкнут ли к нему гости, сейчас не сможет никто, обратил внимание маркетолог.
Он также подчеркнул, что в целом в обиходе гораздо лучше приживаются более короткие названия. "У меня есть общее стратегическое видение: сокращение и избегание брендов из двух и более слов. "Встретимся в Stars Coffee" – это не проходная история. "Встретимся в Stars" – вот это уже гораздо лучше", – считает он.
Ранее стало известно, что в Stars Coffee после открытия не будут от руки писать имя на стаканчиках, как было принято в Starbucks. Для этого в заведениях начнут использовать термопринтер. В ресторанах гостям все так же будут предложены сэндвичи, салаты, паста, выпечка и десерты. При этом готовить горячее там перестанут, только разогревать уже приготовленное.
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