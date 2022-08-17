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Экономика

19:02

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Эксперт оценил новое название бывших кофеен Starbucks

Не лучший вариант? Приживется ли новое название кофеен Starbucks
экономикаэксклюзив

Фото: Москва 24

Попытки напрямую что-то повторить чаще работают в минус. Об этом Москве 24 рассказал эксперт Гильдии маркетологов Николай Григорьев, комментируя переименование бывших кофеен Starbucks в Stars Coffee.

Ранее стало известно, что сеть под новым брендом заработает в столице 18 августа. Переименование произошло после того, как американская компания Starbucks приняла решение уйти с российского рынка. Теперь ее активами в России владеют музыкант и бизнесмен Тимати, а также ресторатор Антон Пинский. Кроме Stars Coffee, рассматривались такие варианты названий, как Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee.

По словам эксперта, новые владельцы явно стремились сохранить преемственность между старым и новым брендом. Как минимум логотип переименованной сети претерпел незначительные изменения. Григорьев добавил, что с точки зрения брендинга попытки напрямую что-то повторить работают скорее отрицательно.

Это методологическая оценка, как вообще люди подходят к формированию новой бренд-платформы. Она не должна быть вторичной, даже если вы хотите провести определенную параллель, последовательность от уже раскрученного предшественника.
Николай Григорьев
эксперт Гильдии маркетологов

При этом предугадать, как именно проявит себя новое оформление и привыкнут ли к нему гости, сейчас не сможет никто, обратил внимание маркетолог.

Он также подчеркнул, что в целом в обиходе гораздо лучше приживаются более короткие названия. "У меня есть общее стратегическое видение: сокращение и избегание брендов из двух и более слов. "Встретимся в Stars Coffee" – это не проходная история. "Встретимся в Stars" – вот это уже гораздо лучше", – считает он.

Ранее стало известно, что в Stars Coffee после открытия не будут от руки писать имя на стаканчиках, как было принято в Starbucks. Для этого в заведениях начнут использовать термопринтер. В ресторанах гостям все так же будут предложены сэндвичи, салаты, паста, выпечка и десерты. При этом готовить горячее там перестанут, только разогревать уже приготовленное.

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